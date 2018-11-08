شاهد .. تيماء تجسد تاريخها التراثي في مهرجان التراث والصناعات اليدوية

لجنة التنمية السياحية دعت أهالي تبوك ومناطقها لزيارة جناح المحافظة

تستعد محافظة تيماء بمنطقة تبوك للمشاركة غداً في مهرجان التراث والصناعات اليدوية والمقام في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك؛ حيث تقام هذه الفعالية لأول مرة، بعد أن تم تخصيص أجنحة تشارك فيها لجان التنمية السياحية في كل محافظة، بتصميم يحمل طابع البناء التراثي لكل محافظة كما تعرض فيه الصناعات اليدوية والمتاحف والفلكلور الشعبي.

ويحتوي جناح محافظة تيماء مجسماً لبئر هداج الأثري، والتي تشتهر بها المحافظة ويعود تاريخ حفرها إلى القرن السادس قبل الميلاد، إلى جانب محتويات البئر من الدلي والرشا، كما يشمل الجناح قسماً للزراعة والأدوات المستخدمة قديماً في الحرث وطريقة تخزين التمور، كما يحتوي ركن تيماء والمتاح زيارته ابتداء من هذا اليوم للزوار على محاكاة للتعليم في فترة الكتاتيب وركن للحرفيين والحرفيات كما يشمل مقتنيات قديمة من الأسلحة والعديد من المقتنيات التي تجسد تاريخ المحافظة الزاخر.

ودعت لجنة التنمية السياحة بمحافظة تيماء كافة أهالي تبوك ومحافظاتها لزيارة جناح المحافظة في مهرجان تبوك للتراث والصناعات اليدوية، وأوضحت أن افتتاح برنامج ليالي تيماء المسرحي سيكون بعد مغرب غد الجمعة، حيث سيبدأ بمحاضرة لمدير مكتب آثار تيماء محمد النجم عن الآثار التاريخية وسيقام بعد صلاة العشاء أوبريت تيماء والفلكور الشعبي وهي العرضة والسامري، وسيستمر ركن تيماء طيلة أيام المهرجان لمدة عشرة أيام بدءاً من اليوم الخميس.