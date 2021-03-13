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أكد أن العناصر الجاهزة ستكون في التشكيلة.. ولا مكان للمجازفة

كأس الملك.. مدرب "القادسية" قبل لقاء "التعاون": سنلعب بجدية لإنهاء المباراة في وقتها الأصلي

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي القادسية، التونسي يوسف المناعي، إن فريقه جاهز لمواجهة التعاون الاثنين المقبل في الدور ربع النهائي لكأس الملك، واصفًا المواجهة بالمفصلية، ومشيرًا إلى أنهم سيلعبون بكل جدية لإنهائها في الوقت الأصلي دون الوصول إلى الشوطَيْن الإضافيَّيْن.



وأضاف مدرب القادسية في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: "مباراة التعاون مهمة لنا، وسنلعب بالتشكيل الأساسي. وكل مباراة ندخلها بجدية، ونلعب من أجل الفوز. والعناصر الجاهزة ستكون في التشكيلة، وليس هناك مجال للمجازفة".



وتابع: "نعاني من ضغط المباريات، وبعد كل مباراة لا نجد وقتًا للتحضير بالشكل الذي نريده، لكن نتعامل مع الأمر الواقع، وسندرس المنافس بالفيديو لكشف نقاط القوة والضعف لديه".