





7

قال: مواقف تشهد بها كل الآنام.. كلٍ بشوفك في ثرى نجد مسرور

"السامر" في قصيدة جديدة متباهياً بخاله: يا عز راسي يا ذرانا من الجور

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة تَبَاهى فيها بخاله الأمير سلطان بن محمد، وبمواقفه المشهودة وحكمته في التعامل مع القضايا المختلفة، فإنه درع وحزام في الشدائد.

وقال الشاعر في قصيدته:

ســلطان خــالي

امجار من جور الليالي والايام

يا عز راسي يا ذرانا من الجور

الطيب لك والعز عام ٍ ورا عام

يا منتهى الحكمة ويا منبع الشور

عزك يدوم وطيب راسك لنا دام

وعدوك اللي طول الايام معثور

وانا احمد اللي سلمك درع وحزام

سلمك رب البيت من كل محذور

سلطان خالي يا ذرا كل منضام

علم ٍ خفي وظاهر العلم مخبور

مواقفٍ تشهد بها كل الآنام

كلٍ بشوفك في ثرى نجد مسرور

تسعة شهور روحها فعلك التام

مرافقٍ بندر وجت لك على النور

ما نامت عيونك إلى صار ما نام

ياخو السعد لك بالوفا والوصل دور

ما خبر مثلك بالوفا لو بالاحلام

من ماكرٍ عشه على عالي القور

تخامر طيور الفضا كل ما حام

حرٍ مجاني حر والراس مسطور

ابنك المخلص/ عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود