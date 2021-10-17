طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين

أشبه بالمسار الواحد وضيق ويفتقد للإنارة وجرفته السيول

منذ قرابة العام وسكان قرى الملحاء والمرخة جنوب مكة المكرمة يعانون من سوء الطريق الموصل لقريتهم، بعد أن جرفته السيول ولم تتم صيانته حتى اليوم، ما تسبب في وقوع حوادث مرورية كان آخرها قبل عدة أسابيع.

وقال المواطن حجيج الجحدلي، أحد سكان قرية المرخة: "نعاني نحن سكان قريتي الملحاء والمرخة الواقعة جنوب مكة المكرمة من الطريق الموصل لتلك القرى، حيث إنه طريق ضيق لا يتسع سوى لسيارتين فقط بالإضافة إلى أنه قد جرفته السيول؛ ما تسبب في وقوع حوادث مرورية عدة".

وأضاف "الجحدلي": "أنشئ الطريق لخدمة جميع القرى الواقعة جنوب مكة المكرمة لكنه طريق ضيق للغاية ويفتقد للأرصفة والحماية والإنارة، بالإضافة إلى أنه لم ينفذ بالطريقة الصحيحة وفق الشروط والمواصفات بل كان إنشاء عشوائياً – على حد قوله.

وقال "الجحدلي": "نطلب من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" نزاهة " زيارة القرى والوقوف على الطريق والتأكد من مواصفات الإنشاء للطريق والتي تعتبر مخالفة للمواصفات".

وأكد "الجحدلي": "الموقع الذي جرفته السيول يقع بالقرب من مدارس الملحاء للبنات، حيث لازال يهدد المارة خصوصاً في المساء حيث يفتقد الطريق للإنارة مما يعرض حياة المواطنين للخطر ".

وأشار إلى تعرض أحد المواطنين قبل عدة أسابيع لحادث انقلاب بسبب جرف الطريق حيث أصيب بكسور متفرقة ولازال طريح الفراش حتى اليوم، فيما تلفت سيارته بالكامل.





وطالب "الجحدلي" الجهات المعنية بزيارة الطريق والوقوف عليه وإصلاح الخلل لإيقاف الضرر الذي يتعرض له سكان قرى جنوب مكة المكرمة ليل نهار في الأرواح والممتلكات.



