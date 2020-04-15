الكويت تعلن شفاء 30 حالة جديدة من كورونا

عدد الحالات المتعافية وصل إلى 206 حالات

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأربعاء، شفاء 30 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 206 حالات.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، قال باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.