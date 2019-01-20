"بر الشرقية" تطلق حملة للتبرع بالأواني المنزلية لمستفيديها

"نايس " تمنح 50% خصما على الأواني الجديدة تحفيزا للمتبرعين

أطلقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مبادرة نايس، اليوم الأحد؛ حملة للتبرع بالأواني المنزلية المستعملة لمستفيدي الجمعية، بعد أن وقعت الجمعية أمس الأول بمقرها بالدمام اتفاقية تعاون مشترك مع مبادرة نايس لبدء جمع التبرعات من أفراد المجتمع.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان: إن الحملة تهدف لحث أفراد المجتمع على التبرع بأوانيهم المستعملة لصالح مستفيدي الجمعية بكافة فروعها بالمنطقة الشرقية ، مضيفاً أن هناك ما يقارب 70 ألف أسرة مستفيدة من الجمعية في كافة فروعها بالشرقية، موضحاً أن جمع الأواني المستخدمة ستقوم به مبادرة نايس بعد تغليف الأواني وتصنيفها والتأكد من صلاحيتها للتبرع ومن ثم تقوم بتوجيهها للجمعية التي بدورها توزعها على المستفيدين للاستفادة منها.

وأكد "العفيصان" أن توزيع الأواني المستعملة على الأسر سيكون وفقا لعدد أفراد الأسرة ومقدار احتياجاتها، مبيناً أن الجمعية تولي اهتماما كبيراً بعقد وتوقيع الشراكات التنموية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في التنمية.

فيما قال المهندس عبد اللطيف الفوزان صاحب مبادرة نايس للتبرع بالأواني المنزلية المستعملة: إن المبادرة ستمنح 50 % خصومات للمتبرعين على الأواني المنزلية الجديدة عبر كوبونات تشمل قيمة الخصم لاستخدامها عند شراء الأواني الجديدة؛ تحفيزا لهؤلاء المتبرعين على فعل الخير ونشرا لثقافة حفظ النعمة في عدم الهدر والحرص على استفادة الأسر المستفيدة من الجمعيات من فائض الأواني المنزلية لدى المتبرعين .

وقال الفوزان: إن حفظ النعمة لا يقتصر على الطعام فقط، مشيدا بالدور الذي تقوم به جمعية ارتقاء في حفظ النعمة عبر الحفاظ على أجهزة الحاسب الآلي، مؤكداً أن مبادرة نايس ستحفظ النعمة في جانب الأواني المنزلية المستعملة بعدم هدرها وتوزيعها على المستحقين بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية.