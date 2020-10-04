أفريقيا.. إصابات كورونا تقترب من المليون ونصف

عدد الضحايا في القارة وصل إلى 36504

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصل إلى 1497391 حالة.

وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في أفريقيا وصل إلى 36504؛ لافتًا النظر إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة بلغ 1236859 حتى الآن.

وقال المركز إن أكثر الدول الأفريقية تضررًا من المرض هي جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا.