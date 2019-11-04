التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب ينظم محاضرة عن "القيادة وفن التأثير"

"الغامدي" يركز على تقديم التدريب والأدوات والطاقة والذكاء العاطفي

ألقى ممثل المملكة العرية السعودية في المجال العسكري في التحالف اللواء الركن محمد بن عبد الخالق الغامدي، محاضرة بعنوان "القيادة ... وفن التأثير", بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي, وممثليّ الدول الإسلامية الأعضاء في التحالف.

وقال "الغامدي": القيادة هي فن خدمة الآخرين من خلال تزويدهم بالتدريب والأدوات، فضلاً عن الوقت والطاقة والذكاء العاطفي، حتى يتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم، سواء شخصياً أو مهنيًا.

وأشار إلى أن من أسباب نجاح الكثير من المؤسسات والمنظمّات العسكرية وغيرها, هي في اتباع الأسلوب القيادي المُلِهم.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار سلسلة من الدورات والندوات وورش العمل, التي ينظمها مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف بهدف رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات التي من شأنها أن تدعم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف التحالف في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.