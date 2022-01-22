في ختام الجولة 18 من دوري المحترفين.. الفيحاء يكسب الطائي بثنائية

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مواجهة نظيره الطائي 2/0؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في ختام الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفيحاء بهدف مالك العبدالمنعم عند الدقيقة التاسعة، من خلال كرة ساقطة (كاسرًا حالة التسلل).

وفي الشوط الثاني أضاف "موتاري" الهدف الثاني للفيحاء من تسديدة قوية من خارج صندوق الطائي عند الدقيقة 49 على يمين الحارس "مارتن لوكوف".

وساند القائم والعارضة، الفيحاءَ في هذا اللقاء في أكثر من 3 تسديدات للطائي.

بتلك النتيجة قفز الفيحاء للمركز السادس برصيد 25 نقطة، وبقي الطائي على رصيده السابق 19 نقطة في المركز الـ11.