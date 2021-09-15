الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر مسيّرة أطلقتها الميليشيا باتجاه مطار أبها

التحالف: نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها.

وقال التحالف: انتهاكات ميليشيات الحوثي جسيمة بحق القانون الدولي واستهداف المدنيين، ونتعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.