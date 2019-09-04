‏‫قناة الصحراء توضح مقطع قصة الشاعر والفتاة: سجلت في 2008 وتم حذف الفقرة ولم تعرض

أكدت أن المقطع تم تسريبه خلال الأيام الماضية.. ومحاسبة المتسبب

كشفت قناة الصحراء تفاصيل مقطع متداول يحمل شعار القناة، ويتضمن لقاء مع أحد الشعراء تحدث خلاله عن قصة قديمة اشتملت على موقف حدث بين الشاعر وفتاة تعطلت سيارتها في الصحراء.

وقالت القناة في توضيح عبر حسابها على تويتر: إن المقطع المتداول كان ضمن حلقة لبرنامج تعاليل تم تصويرها في عام 2008، وتم حذف المقطع في حينه ولم يعرض على شاشة قناة الصحراء.

وأضافت: تم تسريب هذا المقطع في الأيام الماضية ومحاسبة المتسبب؛ لذلك نعتذر ونؤكد حرص القناة على عدم ظهور مثل هذا المقطع.

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04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 05:54 PM

أكدت أن المقطع تم تسريبه خلال الأيام الماضية.. ومحاسبة المتسبب

‏‫قناة الصحراء توضح مقطع قصة الشاعر والفتاة: سجلت في 2008 وتم حذف الفقرة ولم تعرض

عبدالله البرقاوي

الرياض

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كشفت قناة الصحراء تفاصيل مقطع متداول يحمل شعار القناة، ويتضمن لقاء مع أحد الشعراء تحدث خلاله عن قصة قديمة اشتملت على موقف حدث بين الشاعر وفتاة تعطلت سيارتها في الصحراء.

وقالت القناة في توضيح عبر حسابها على تويتر: إن المقطع المتداول كان ضمن حلقة لبرنامج تعاليل تم تصويرها في عام 2008، وتم حذف المقطع في حينه ولم يعرض على شاشة قناة الصحراء.

وأضافت: تم تسريب هذا المقطع في الأيام الماضية ومحاسبة المتسبب؛ لذلك نعتذر ونؤكد حرص القناة على عدم ظهور مثل هذا المقطع.

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