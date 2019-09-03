أمريكا تسجّل ارتفاعاً غامضاً في أعداد مرضى الرئتين بسبب السجائر الإلكترونية

البداية عبر ظهور أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال وضيق التنفس

حذر مسؤولو الصحة العامة في الولايات المتحدة من استخدام السجائر الإلكترونية، وذلك بعد تسجيل "ارتفاع غامض" في أعداد مرضى الرئتين والجهاز التنفسي.

ووفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، فقد قال مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، إن التحقيق مستمر بشأن سبب ارتفاع المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.

وأضاف: عليكم التفكير في الامتناع عن استخدام منتجات السجائر الإلكترونية.

وأردف: يُبلغ المرضى، في البداية، عن ظهور أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال وضيق التنفس وآلام في الصدر، قبل أن يتطور ذلك إلى أمراض مزمنة.

وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون أمراضاً رئوية خطيرة قد تكون مرتبطة بالسجائر الإلكترونية، 215 في 25 ولاية أمريكية خلال ثلاثة أيام فقط، حسبما كشف "سي دي سي" فيما سجلت حالة وفاة الأسبوع الماضي.

ودعا المركز مدخني السجائر الإلكترونية إلى عدم شراء شواحن أو سوائل من الشارع، خصوصاً تلك التي تحوي مادة رباعي هيدرو كانابينول.

من جهتها، شددت وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية "أف دي إيه"، في بيان، على ضرورة عدم تعديل المنتجات الموجودة في السجائر الإلكترونية، أو إضافة مواد لم تدرجها الجهة المصنعة.

ويسود القلق لدى السلطات الأمريكية بشكل خاص إزاء شعبية السجائر الإلكترونية لدى المراهقين، وقد اعتمدت سياسة متشددة حيال المصنعين، لحملهم على احترام منع بيع السجائر لمن هم دون السن القانونية، المحددة بـ18 أو 21 عاماً، تبعاً للولايات.