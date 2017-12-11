بالصور.. سياحة جدة وبلدية خليص تتفقدان القلعة الأثرية بالمحافظة

اتفقا على إعادة تأهيل وتطوير الموقع

وقف رئيس بلدية محافظة خليص المهندس عماد بن عيد الصبحي ومدير الثراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث بمنطقة مكة المكرمة المهندس نبيل بن فاروق الصائغ ميدانياً على موقع قلعة خليص الأثرية الواقعة في محافظة "خليص" التي تبعد 90 كيلاً من مدينة جدة إلى الشمال الشرقي منها.

واجتمع الطرفان بمقر بلدية خليص للترتيب مبدئيا على توقيع اتفاقية شراكة بين "البلدية" و"السياحة" تهدف إلى توثيق وحصر الآثار والمواقع السياحية والتراثية في المحافظة لتنمية وجذب الاستثمارات للمحافظة، حيث أكد الطرفان على ضرورة مواصلة العمل والجهود لكل ما يخدم المحافظة وأبنائها وزوارها في شتى المجالات.

وناقش الطرفان سبل تأهيل وتطوير القلعة، حيث تم الاتفاق على عدد من المشاريع لتأهيل الموقع واعادة تطويره والمحافظة عليه.

وتم الاتفاق كذلك على أن يقوم الطرفان بإعادة تأهيل وتطوير الموقع وأن تسلم بلدية خليص الموقع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، حيث تقوم الهيئة بدورها بتسوير الموقع لحمايته.

الجدير بالذكر أن محافظة "خليص" تشتهر بأوديتها الكبيرة مثل وادي خليص ووادي غران ووادي ستارة ووادي قديد، كما تزخر بالآثار التاريخية والتي منها قلعة خليص وجبل جمدان ودرب الحاج وموقع أم معبد، اضافة إلى إقامة عدد من المهرجانات والفعاليات السنوية.