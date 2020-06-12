"الصحة": عدم ترك المسافة الآمنة والمصافحة يُدخِل مُسِنًّا للعناية

أعلنت عن تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة في المملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أن عدم ترك المسافة الآمنة والمصافحة تَسَبّب في إدخال شخص مُسِنّ للعناية المركزة.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي: عدم ترك المسافة الآمنة والمصافحة؛ كان سببًا في نقل شاب العدوى لجده أثناء زيارة أسرية، ويتلقى الجد العلاج في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة، منها 1584 حالة في الرياض.