"ملكية ينبع" تكشف تبعات وأضرار وقوف السيارات التالفة والمهملة داخل الأحياء السكنية

الأمن الصناعي: تشكل خطورة لسرقة لوحاتها واستغلالها في عمليات غير شرعية

كشفت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بقطاع الخدمات العامة ‎بالهيئة الملكية بينبع الصناعية عن تبعات وأضرار وقوف السيارات التالفة والمهملة داخل الأحياء السكنية.

وكشفت إدارة الأمن الصناعي عن تعرض صاحب المركبة للمخالفات البلدية والمساءلة القانونية بالإضافة إلى أنها تشكل خطورة بيئية؛ حيث تصبح منبعاً للحشرات والزواحف وتعد مصدراً للنفايات.

وتابعت أنها تسبب تشويها للمنظر العام وإساءة للمنظر الحضاري للمدينة، وتشكل خطورة أمنية بسبب سرقة لوحاتها لاستغلالها في أغراض غير شرعية.



