غداً.. "أمير تبوك" يترأس الاجتماع الدوري بالمحافظين

لمناقشة خطط العمل والاحتياجات التي تمس المواطنين

يترأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، غداً الإثنين، الاجتماع الدوري بالمحافظين بمنطقة تبوك.

وسيطلع الأمير فهد بن سلطان خلال الاجتماع على تقارير عن سير العمل في محافظات ومراكز المنطقة كافة، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عدداً من الاحتياجات التي تمس المواطن، إضافة إلى الاطلاع على خطط العمل بالمحافظات التي تحقق الأهداف المنشودة لخدمة المواطن والوطن.