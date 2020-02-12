مدير جامعة نجران يُدشن فعاليات الأولمبياد الثقافي 2020

بمشاركة 300 طالب وطالبة يتنافسون في 13 مجالاً

دشن مدير جامعة نجران فلاح بن فرج السبيعي، الاثنين الماضي، فعاليات الأولمبياد الثقافي 2020، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، ويستمر لمدة عشرة أيام، بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من كليات الجامعة يتنافسون في 13 مجالاً.

وتشمل مجالات الأولمبياد الثقافي "القرآن الكريم، أعذب تلاوة، السنة النبوية، السيرة النبوية، الإلقاء، اشرح، المساجلة الشعرية، الشعر الفصيح، الشعر النبطي، القصة القصيرة، الخط العربي، الرسم التشكيلي، التصوير التشكيلي".

وقال "السبيعي": إن تنوع البرامج والأنشطة التي تقدمها الجامعة ممثلة في كلياتها وعماداتها، يسهم بشكل عام في زيادة الوعي الثقافي لدى الطلاب والطالبات وتثقيفهم، بما يخدم مسيرتهم التعليمية، وتمكينهم من كسب الخبرات والمهارات التي تخدمهم في حياتهم العلمية والعملية، لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم.

وأضاف "السبيعي" أن المجالات التنافسية التي تضمنها الأولمبياد الثقافي تتيح الفرصة لمشاركة الكثير من الطلاب والطالبات بمختلف ميولهم ومهاراتهم، وهو ما تحرص الجامعة عليه من خلال احتواء جميع الطلاب والطالبات.