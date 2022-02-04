"الأهلي": الفحوصات الطبية تؤكد عدم حاجة "الأسمري" للتدخل الجراحي

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي علي الأسمري، بواسطة أحد الأطباء المختصين في مدينة ليون الفرنسية، عدم حاجته لأي تدخل جراحي على مستوى إصابته في الركبة.

وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين في فرنسا، قبل العودة لاستكمال برنامجه التأهيلي بإشراف الجهاز الطبي في النادي الأهلي، استعداداً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.