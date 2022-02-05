كورونا.. البرازيل تسجل 184311 إصابة جديدة و36362 بكوريا الجنوبية

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت البرازيل 184311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و493 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 26 مليون إصابة و630494 وفاة.



كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 36362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و22 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 971018 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6858.