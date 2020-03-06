جامعة الطائف تستضيف بطولات التجمع الرياضي الأول للطالبات

في "تنس الطاولة وكرة الريشة" وتم تنظيمها الخميس

أقيمت بطولتا تنس الطاولة وكرة الريشة، أمس الخميس في جامعة الطائف، ضِمن منافسات التجمع الرياضي الأول لطالبات الجامعات، إحدى بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات.

ويشهد التجمع، إقامة بطولات تنس الطاولة "فردي وفِرَق وزوجي" وبطولة الريشة الطائرة "زوجي وفردي"، وأقيمت أمس الخميس منافسات بطولة تنس الطاولة "فردي" في الفترة الصباحية، بمشاركة ١٧ طالبة من تسع جامعات.

واختتمت بطولة تنس الطاولة "فردي" بتتويج الطالبة شدن زكي صعدي، من جامعة جازان بالمركز الأول، وتلتها في المركز الثاني الطالبة ميسون عبدالقادر الصويغ، من جامعة الملك عبدالعزيز؛ فيما حلت في المركز الثالث الطالبة أسماء عبدالعزيز قاري، من جامعة طيبة.

أما جامعة الطائف؛ فقد شاركت في بطولة تنس الطاولة ممثلة بالطالبتين غدي محمد الغامدي، ووجدان غالي العتيبي، وترشحت الغامدي لدور الثمن النهائي، ثم خسرت مواجهتها مع اللاعبة المتوجة بالبطولة، برغم أدائها الجيد خلال تلك المواجهة؛ فيما انسحبت الطالبة وجدان الحارثي، من دور الـ١٦ في البطولة.

كما أقيمت في الفترة المسائية أمس الخميس، بطولة الريشة الطائرة لـ"الزوجي" بمشاركة عشر فِرَق زوجي من ثمان جامعات؛ إذ شاركت كل من جامعة الأميرة نورة وكليات عنيزة الأهلية بفريقين من كل منهما.

وقُسّمت الفِرَق العشر إلى مجموعتين بنظام الدوري بواقع أربع مباريات لكل فريق؛ أي بإجمالي ٢٠ مباراة.

وشهدت البطولة منافسة كبيرة انتهت بترشح فريقين من كل مجموعة للأدوار النصف نهائية، وهما جامعة الأميرة نورة "١" وجامعة الملك عبدالعزيز من المجموعة الأولى وجامعة الأميرة نورة "٢" وجامعة دار الحكمة من المجموعة الثانية.

ومثلت جامعة الطائف في المنافسات الطالبتين حوريا ياسر وهتون التركستاني، وقدّمتا أداءً ممتازًا، بشهادة جميع الحاضرين وأعضاء اللجنة الفنية للاتحاد الرياضي للجامعات؛ لكن على رغم ذلك لم تتمكنا من الترشح للنهائيات، في ظل سيطرة جامعة الأميرة نورة على البطولة.

وكانت لاعبات جامعة الطائف قد فُزن على لاعبات جامعة الملك سعود في مباراة مثيرة؛ إذ لم تتمكن جامعة الملك سعود من الترشح للنهائي بعد هذه الخسارة.

ويُنتظر في الفترة المسائية اليوم الجمعة، إعلان النتائج النهائية لبطولة كرة الريشة للزوجي؛ وذلك بعد إتمام مباريات النصف نهائي بين جامعة الأميرة نورة "١" وجامعة دار الحكمة في المباراة الأولى، وجامعة الأميرة نورة وجامعة الملك عبدالعزيز في المباراة الثانية، تليها المباراة النهائية بين الفريقين الفائزين من المباراتين الأولى والثانية.

وتتواصل في الفترة المسائية اليوم الجمعة بطولة الريشة الطائرة فردي وبطولة تنس الطاولة للفِرَق والزوجي.