شرطة يدمة تنفذ حملات أمنية في المحافظة

لضبط المطلوبين والسيارات المخالفة

نفذت شرطة محافظة يدمة حملات أمنية في أحياء المحافظة.

جاء ذلك لمراقبة الوضع الأمني، ولضبط المطلوبين للجهات الأمنية والسيارات المعمم عنها والمخالفة للتعليمات الأمنية، بقيادة مدير شرطة محافظه يدمة المقدم فارس بن عبد الله الحارثي.

وبدأت الحملة بانطلاقة لجميع فرق دوريات الأمن، حيث شمل الانتشار الأمني على شكل نقاط تفتيش مكثفة بشكل مفاجئ في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية بالمحافظة، ومتابعة السيارات المطلوبة والمعمم عنها، إضافة إلى السيارات المخالفة من تظليل أو عدم تركيب لوحات.

شرطة محافظة يدمة حملات أمنية

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09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 08:02 PM

لضبط المطلوبين والسيارات المخالفة

شرطة يدمة تنفذ حملات أمنية في المحافظة

بندر آل فطيح

نجران

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نفذت شرطة محافظة يدمة حملات أمنية في أحياء المحافظة.

جاء ذلك لمراقبة الوضع الأمني، ولضبط المطلوبين للجهات الأمنية والسيارات المعمم عنها والمخالفة للتعليمات الأمنية، بقيادة مدير شرطة محافظه يدمة المقدم فارس بن عبد الله الحارثي.

وبدأت الحملة بانطلاقة لجميع فرق دوريات الأمن، حيث شمل الانتشار الأمني على شكل نقاط تفتيش مكثفة بشكل مفاجئ في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية بالمحافظة، ومتابعة السيارات المطلوبة والمعمم عنها، إضافة إلى السيارات المخالفة من تظليل أو عدم تركيب لوحات.

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شرطة محافظة يدمة حملات أمنية

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