عسير.. شاهد مركبات عالقة على الطريق الطيني "الخوايس ـ البياض "

الأهالي لـ"سبق": الشركة وضعت ردميات ولم تنفِّذ المشروع منذ عام 1433

يتكبد عابرو طريق الخوايس - البياض في محافظة الحرجة بمنطقة عسير عناء كبيرًا نظرًا لانزلاق وتعلق مركباتهم بالطريق الطيني الذي كان من المنتظر أن يتم تنفيذه بالأسفلت عام 1433، وتأخر ذلك المشروع؛ ما وضع الأهالي في معاناة من الاحتجازات.

وقال الأهالي في شكوى لـ"سبق": إن الشركة المعنية قامت بوضع ردميات في الطريق، ولم تعمل عبارات لمرور السيول؛ ما زاد معاناة أهالي القرى التي تنتظر قرارًا حاسمًا ضد المقاول، يحل معاناتهم الطويلة.

وكشف الأهالي تفاصيل مقطع فيديو، تم رصده مؤخرًا لعدد من السيارات وهي عالقة، ولا تستطيع عبور منطقة بها انزلاقات كثيرة.. مؤكدين أن الفيديو التُقط أمس الجمعة، وأن معاناة القرى تتواصل في ظل عدم إنجاز الطريق ضمن الطرق التي تم تكليف المقاول بها.