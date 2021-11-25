مصر تسجل 901 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت مصر 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا بلغت 353024 من ضمنهم 293613 حالة تم شفاؤها، و20109 حالات وفاة.