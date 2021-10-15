الاتحاد الدولي للسيارات يعلن برنامج موسم 2022 من بطولة العالم لسباقات "الفورمولا 1"

جائزة السعودية ثاني المحطات الموسم المقبل في 27 مارس

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الجمعة برنامج موسم 2022 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، وقد تضمنت 23 جائزة كبرى حيث ستكون البحرين أولها في 20 مارس وأبوظبي آخرها في 20 نوفمبر، في حين ستكون جائزة السعودية ثاني المحطات.



وخلافاً للموسم الحالي الذي تشكل فيه جائزة السعودية الجولة قبل الأخيرة، فإنه بالموسم المقبل ستكون جائزة السعودية الكبرى في الجولة الثانية وذلك في 27 مارس على أن تليها أستراليا التي غابت العامين الأخيرين بسبب كورونا، في 10 أبريل.



والجدير ذكره أن الموسم الحالي وصل إلى جولته السابعة عشرة (جائزة الولايات المتحدة الأميركية في 24 من الشهر الحالي على حلبة أوستن في تكساس)، يتكون أيضاً من 23 سباقاً لكن تداعيات فيروس كورونا أدت إلى إلغاء سباقات أستراليا، الصين، كندا، سنغافورة واليابان.



وعوضت إدارة الفورمولا 1 و"فيا" هذه السباقات بإقامة سباقين على حلبة سبيلبرغ النمساوية، وإدراج جائزتي قطر والسعودية للمرة الأولى وجائزة هولندا التي سجلت عودتها إلى الفئة الأولى.



وبعد 16 جولة على الموسم الحالي، يتصدر سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الترتيب (262.5 نقطة) أمام بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون (256.5 نقطة).



ومن المتوقع ألا تحسم الأمور حتى الجولة الختامية المقررة في أبوظبي في 12 ديسمبر بعد المرور بسباقات الأميركيتين (24 الحالي) والمكسيك (7 نوفمبر) وساو باولو (14 نوفمبر) وقطر (21 نوفمبر) والسعودية (5 ديسمبر).



برنامج 2022:



20 مارس: البحرين



27 مارس: السعودية



10 أبريل: أستراليا



24 أبريل: إيميليا رومانيا (إيطاليا)



8 مايو: ميامي



22 مايو: إسبانيا



29 مايو: موناكو



12 يونيو: أذربيجان



19 يونيو: كندا



3 يوليو: بريطانيا



10 يوليو: النمسا



24 يوليو: فرنسا



31 يوليو: المجر



28 أغسطس: بلجيكا



4 سبتمبر: هولندا



11 سبتمبر: إيطاليا



25 سبتمبر: روسيا



2 أكتوبر: سنغافورة



9 أكتوبر: اليابان



23 أكتوبر: الولايات المتحدة



30 تشرين الأول/أكتوبر: المكسيك



13 نوفمبر: البرازيل



20 نوفمبر: أبوظبي