"الجمعان": حالة عدم استقرار جوي تنشأ غداً تشمل عدة مناطق

ذروتها الاثنين وتستمر حتى صباح الثلاثاء

قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه من المتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تنشأ حالة عدم استقرار جوي تنتج أمطاراً شبه غزيرة على عدة مناطق من المملكة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد.

وأشار إلى أن الحالة تبدأ خلال غد الأحد على مناطق القصيم وشمال الرياض ومنطقة حائل وبعض من مناطق شمال شرق المملكة وشمالها، وأن تستمر حتى صباح يوم الثلاثاء.

وذكر الجمعان أنه من المتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تشهد الحالة المطرية ذروتها يوم الاثنين القادم، وتعد من الحالات ذات التأثير السريع، نتيجة لتعمق موجات قصيرة علوية تعمل على تقدم الرياح الجنوبية الرطبة، حيث من المتوقع أن تعمل على نشوء تلك الحالة الماطرة التي تعد إجمالاً من الحالات المتوسطة، والتي تؤثر على مناطق محدودة في المنطقة.