كورونا وإيران في 24 ساعة.. 422 وفاة وعدد قياسي للإصابات

8932 إصابة جديدة والحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 637712 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، وفاة 422 شخصًا متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"، وتسجيل ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بواقع 8932 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفق آخر الأرقام والبيات الرسمية، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 637712 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وحصد الفيروس أرواح 36160 حتى الآن.



وبحسب "روسيا اليوم"، فقد سجّلت إيران، في الحصيلة السابقة، ارتفاعًا قياسيًا في عدد الوفيات بلغ 449 حالة.



وقالت الوزارة إن كافة الأقاليم 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 27 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي.



وتعتبر إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررًا جراء تفشي الوباء.