"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية

كرّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، شركاء وزارة البيئة في التطوع "جمعية استدامة لحفظ النعمة"، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن أسامة فيلالي، والمدير التنفيذي لجمعية استدامة جميل فؤاد عرب.

وكان أكثر من ٣٠ متطوعًا ومتطوعة، قد شاركوا في غرس الشتلات في حملة "لنجعلها خضراء" عبر مراحلها في المنطقة.

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25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 02:01 PM

"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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كرّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، شركاء وزارة البيئة في التطوع "جمعية استدامة لحفظ النعمة"، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن أسامة فيلالي، والمدير التنفيذي لجمعية استدامة جميل فؤاد عرب.

وكان أكثر من ٣٠ متطوعًا ومتطوعة، قد شاركوا في غرس الشتلات في حملة "لنجعلها خضراء" عبر مراحلها في المنطقة.

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