"الجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة بجمرك الخفجي

يشترط للدخول دفع تأمين إلزامي 10 آلاف ريال وتطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوّعة" في جمرك الخفجي، وفق الضوابط والاشتراطات.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن المزاد سيكون يوم الثلاثاء 4 ربيع الآخر 1443هـ، في التاسعة صباحًا بجمرك الخفجي.

وأضافت، أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التي تشمل، دفع مبلغ تأمين إلزامي 10 آلاف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وفق توجيهات وزارة الصحة.