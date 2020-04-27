والدة " الشيباني" في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة "محمد الشيباني" مدير التوظيف بوزارة الصحة.

"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بأصدق التعازي والمواساة لـ"الشيباني" وإخوانه، وكافة أسرته في وفاة والدتهم، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".