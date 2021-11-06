بريطانيا تسجِّل 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت بريطانيا 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,241,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,588.