بريطانيا تسجِّل 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت بريطانيا 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,241,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,588.
بريطانيا فيروس كورونا الجديد
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت بريطانيا 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,241,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,588.