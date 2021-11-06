بريطانيا تسجِّل 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت بريطانيا 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,241,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,588.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443 01:03 AM

خلال الساعات الـ24 الماضية

بريطانيا تسجِّل 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجَّلت بريطانيا 34,029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,241,916، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,588.

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