الأسبوع القادم.. هولندا ترفع جميع قيود "كورونا"

مع الإبقاء على قيد التباعد الجسدي

أعلن رئيس الوزراء الهولندي بالإنابة مارك روتي، أن بلاده تعتزم رفع جميع قيود جائحة فيروس كورونا المستجد اعتبارًا من 26 يونيو الجاري، مع الإبقاء على قيد التباعد الجسدي.

ووفق ما ذكرت "رويترز" قال رئيس الوزراء: تخطو هولندا خطوة كبيرة بمسافة اجتماعية تبلغ 1,5 متر، كل شيء مسموح به تقريبًا، لا قيود، ولا مواعيد إغلاق، نصيحة بشأن عدد الضيوف في المنزل والكمامات في المتاجر.

وأضاف: القرار سيدخل حيز التنفيذ في الـ26 من يونيو الجاري، واعتبارًا من اليوم المذكور ولأول مرة ستتمكن النوادي الليلية من استئناف عملها، وفقًا لاستخدام تطبيق فحص كورونا الذي يسمح لك بتحديد ما إذا كان الزائر قد تم تطعيمه بالكامل ضد فيروس كورونا وخضع لاختبار فيروس كورونا السلبي في غضون 40 ساعة.

وأردف: سيتم السماح للمسارح والمتاحف والأماكن الداخلية الأخرى بزيادة قدرتها من اليوم فصاعدًا، بشرط استخدام الفحص والتباعد.

وقد سجلت هولندا أكثر من مليون و677 ألف إصابة بكورونا، من بينها 18 ألف وفاة.