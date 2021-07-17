بالفيديو.. غبار الرياض يحول نهار الرياض إلى ظلام

التزام من السائقين بالقيادة الحذرة

أظهر مساء اليوم، مقطع فيديو وثقته كاميرا مثبتة على إحدى المركبات، موجة من الغبار والأتربة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، حول نهار الرياض إلى ظلام.

وأظهر مقطع فيديو التزام السائقين بالقيادة الحذرة في أحد الشوارع بالعاصمة الرياض، وسط تدرج الأتربة والغبار حولت سماء العاصمة إلى ظلام.

فيما شهد شمال الرياض اليوم هطول أمطار متوسطة.