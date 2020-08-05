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قبل العاشر من الشهر الجاري

"الزكاة والدخل" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارها الشهري

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارهم الشهري قبل نهاية 10 أغسطس الحالي.



وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "ندعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارها لشهرَيْ أبريل ويوليو 2020م، قبل 10 أغسطس 2020م، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: www.gazt.gov.sa ".