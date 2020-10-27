"التحالف" يحبط تهريب نصف طن كوكايين وهروين.. في طريقها للحوثيين

الشحنة كانت مخبأة في إحدى حاويات السكر القادمة من البرازيل إلى عدن

نجحت قيادة القوات المشتركة للتحالف بعدن، من خلال تنسيق أمني دقيق، في إحباط تحبط تهريب شحنة مخدرات قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن.

وقد أخفيت الشحنة داخل إحدى الحاويات، التي تحمل كمية من السكر، وتبيّن أنها تحوي نصف طنّ من المخدرات "الكوكايين والهيروين".

وأكدت المعلومات أن كمية المخدرات كانت في طريقها للميليشيا الحوثية، وذلك بإشراف من "حزب الله" الإرهابي.