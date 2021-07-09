مصر.. استمرار انخفاض الإصابات بكورونا وتسجيل 155 إصابة جديدة و19 وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 282 ألفاً و737 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيانٍ لها، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 216 ألفاً و982 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16 ألفاً و351 حالة وفاة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

4

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 01:34 PM

خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصر.. استمرار انخفاض الإصابات بكورونا وتسجيل 155 إصابة جديدة و19 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

0 579

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 282 ألفاً و737 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيانٍ لها، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 216 ألفاً و982 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16 ألفاً و351 حالة وفاة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021