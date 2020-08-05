وفيات "كورونا" في المملكة تتخطّى حاجز الـ3 آلاف حالة

تسجيل 36 وفاة جديدة وفق آخر إحصاءات "الصحة"

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة؛ حاجز الـ3 آلاف حالة، بعد نحو 6 أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.



وسجلت المملكة اليوم 36 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم، 3020 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.