إصابة 3.075 إندونيسيًّا بـ"كورونا" خلال يوم

إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 180.646

أفادت وزارة الصحة الإندونيسية بتسجيل 3.075 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن فيروس كورونا اليوم (الأربعاء)؛ ليصل الإجمالي إلى 180.646 إصابة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 111 حالة وفاة بالمرض، ليصل الإجمالي إلى 7.616 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات مسجل في دول جنوب شرق آسيا؛ وفقاً لـ"رويترز".