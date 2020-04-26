مؤسسة الأميرة العنود الخيرية توزع 8500 سلة غذائية ضمن برامجها الخيرية

تم تجهيزها وإيصالها إلى 5 آلاف مستفيد في منازلهم بالتنسيق مع 44 جمعية

‏نفذت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية برنامج "سلال العنود الرمضانية" بواقع (8500) سلة غذائية تم تجهيزها وتوزيعها وإيصالها لعدد (5000) مستفيد في منازلهم بالتنسيق مع (44) جمعية في (20) مدينة من مدن المملكة العربية السعودية، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا بما يدعم جهود المملكة العربية السعودية - رعاها الله- ممثلة في وزارة الصحة.

ويأتي هذا البرنامج الذي تنفذه المؤسسة ضمن برامجها الخيرية القائمة منذ (٢٠) عامًا، استجابةً لوصية تركتها سمو الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود رحمها الله زوجة المغفور له بإذن الله الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وقد أنفذ أبناؤها ذلك بإنشاء المؤسسة عبر استثمارات وقفية تضاعفت أكثر من ثلاث مرات منذ إنشائها في حين أنفقت مليار ريال على برامجها ومشروعاتها الرعوية والتمكينية التنموية. كما يضاف برنامج السلال الرمضانية إلى عدد كبير من البرامج والمبادرات الخيرية المستدامة التي تنفذها المؤسسة على مدار العام.

يُذكر أن مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تقوم بدور لافت لمواجهة جائحة كورونا، تعزيزًا للمشاركة الوطنية والمجتمعية في الأزمات والكوارث من خلال تقديم الدعم للبرامج المجتمعية والتطوعية للتخفيف من آثار هذه الجائحة، وتفعيل التعاون التكاملي بين القطاعات.