6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح نشطة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والجوف والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس. كما نبه المنطقة باستمرار عوالق ترابية على بيشة وتثليث، تستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، فيما تشهد المنطقة أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية بالدرب وفرسان وجازان حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات والشفا والطائف والهدا وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز المنطقة الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.