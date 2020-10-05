"بايدن" مستعد لمناظرة "ترامب" في حال التأكيد أنها ستكون آمنة

فريق الرئيس يبحث مغادرته للمستشفى

أعرب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الاثنين، عن استعداده للمشاركة في المناظرة المقررة الأسبوع المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إذا قال خبراء الصحة إن ذلك سيكون آمناً.

ويدرس الفريق الطبي لـ"ترامب" ما إذا كان بإمكانه أن يغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم؛ بعد أن ثبتت في الأسبوع الماضي إصابته بمرض "كوفيد-19"، وفقاً لـ "رويترز".

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05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442 08:02 PM

فريق الرئيس يبحث مغادرته للمستشفى

"بايدن" مستعد لمناظرة "ترامب" في حال التأكيد أنها ستكون آمنة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعرب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الاثنين، عن استعداده للمشاركة في المناظرة المقررة الأسبوع المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إذا قال خبراء الصحة إن ذلك سيكون آمناً.

ويدرس الفريق الطبي لـ"ترامب" ما إذا كان بإمكانه أن يغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم؛ بعد أن ثبتت في الأسبوع الماضي إصابته بمرض "كوفيد-19"، وفقاً لـ "رويترز".

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