بالفيديو.. منظر خلاب لتساقط شلالات مياه الأمطار بالشرائع بمكة

وثقته عدسة "الهذلي"

وثّقت عدسة المصور الفوتوغرافي محمد الهذلي منظراً خلاباً لمشاهد من سقوط الأمطار التي هطلت على مكة المكرمة عصر اليوم ونتج عنها شلالات بمخطط 5 بالشرائع .

وشهدت العاصمة المقدسة عصر اليوم أمطارًا غزيرة تركزت على معظم أحياء وقرى المنطقة صاحبها سقوط صواعق رعدية وحبات البرد.