"الخارجية الفلسطينية": "ترامب" أسقط أمريكا كراعية للسلام "لن نبيع الحقوق بالمال"

قالت: نرفض قطعياً سياسة الابتزاز المالي .. إنه منحاز بالكامل للاحتلال الإسرائيلي

أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني يرفض -بشكل قاطع- سياسة الابتزاز المالي التي تمارسها الإدارة الأمريكية، أو المساومة على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة، وعلى رأسها قضية القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وقالت "الخارجية"، في بيان صحفي اليوم: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ يحاول الإيحاء بأنه يقف على مسافة واحدة من طرفَي الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، إلا أنه لا يستطيع مواصلة هذا الإيحاء الإعلامي التضليلي، في ظل انحيازه الكامل لإسرائيل، عندما ربط بين موافقة الفلسطينيين الجلوس على طاولة المفاوضات وبين الحصول على المساعدات الأمريكية التي قطعها على الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان: القرارات والإعلانات المنحازة التي أصدرها "ترامب" لمصلحة الاحتلال والاستيطان أسقطت دور الإدارة الأمريكية في رعاية عملية السلام.