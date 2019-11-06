ينبع النخل.. خلاف يُنهي حياة شخص طعنًا.. وضبط القاتل

القضية أُحيلت لجهة الاختصاص

تسبب خلاف نشب بين شخصين في مركز ينبع النخل في إنهاء حياة أحدهما على يد الآخر؛ وذلك إثر تلقيه طعنات عدة. كما أُلقي القبض على القاتل بشرطة ينبع النخل، وتم تحويل القضية للنيابة العامة.

وبحسب المعلومات فقد تلقت شرطة ينبع النخل بلاغًا من شهود عيان، يفيد بأن خلافًا وقع بين شخصين، وتعرض أحدهما للطعن؛ وتم نقله إلى مستشفى ينبع النخل حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما انتقل رجال الشرطة للموقع، واتضح أن المجني عليه متوفَّى، وبه طعنات عدة.

وأضافت المعلومات بأنه تم ضبط الجاني، ورفع الآثار من قِبل الأدلة الجنائية، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة بعد أن جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية.