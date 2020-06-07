الدوري الإنجليزي: لا نتائج إيجابية في السلسلة السادسة من فحوص "كوفيد-19"

وضع 1195 لاعباً وعاملاً في طواقم الأندية للفحوص يومَي الخميس والجمعة

أكّدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في بيان لها، "صدور نتائج سلسلة الفحوص الأخيرة التي أُجريت للاعبين والعاملين في الأندية دون ظهور أي حالات إيجابية بـ"كوفيد-19".

وخضع ما يقارب 1195 لاعباً وعاملاً في طواقم الأندية للفحوص في السلسلة السادسة من الاختبارات التي أجريت يومَي الخميس والجمعة الماضيين.

يُذكر أن إجمالي الفحوص بلغ 6274 اختباراً تم إجراؤها على اللاعبين والطواقم، ظهر منها 13 حالة إيجابية فقط، على أن تستمر الاختبارات مرتين في الأسبوع لبقية اللاعبين والعاملين في الأندية.