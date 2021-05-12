وزير الداخلية ينشر صورة بطاقة التبرع بالأعضاء: قيادتنا قدوتنا

بعد إعلان خادم الحرمين وولي العهد التسجيل بالبرنامج في بادرة إنسانية

قام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

وكتب الأمير عبدالعزيز بن سعود في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "‏قيادتنا قدوتنا"، وأضاف معها صورة بطاقة تبرع بعد الوفاة باسمه.

وجاء ذلك بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ وذلك في بادرة إنسانية من القيادة الحكيمة.