شاهد.. "أمانة الطائف" تغلق 240 محلاً تعمل بدون تراخيص وأخرى غير سارية

ضمن حملة رقابية مكثفة غربي المحافظة على المنشآت التجارية

شنت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في بلدية غرب الطائف الفرعية- حملةً ضمن برنامج رقابي مكثف؛ للوقوف على التراخيص النظامية بالمنشآت التجارية، والتأكد من سريانها واتباع الأنظمة والتعليمات، وإقفال المرافق التجارية التي تعمل بدون استخراج تراخيص مهنية.

ووفقاً لبيان الأمانة؛ فإنه تم خلال الحملة الرقابية إغلاق أكثر من 240 منشأه تجارية لانتهاء التراخيص النظامية الخاصة بممارسة النشاط التجاري، وأخرى لم تستخرج التراخيص النظامية لممارسة العمل.

بدورها، أكدت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أنها لن تتهاون في تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المحلات المخالفة، والعمل على تصحيح أوضاع كل المرافق التجارية العاملة في الطائف والضواحي والمراكز التابعة لها، وستعمل 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات البلدية، على متابعة المخالفات ومعالجتها حسب الأنظمة المتبعة، والتأكد من سريان فاعلية ترخيص كل المحلات التجارية؛ علاوةً على صلاحية البطاقة الصحية للعاملين بالأنشطة التي لها علاقة بالأغذية وصحة المستهلك، ومنع أي تجاوزات غير نظامية.