الصحة الفلسطينية تعلن 7 إصابات بـ"كورونا" في بيت لحم

أكدت أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل أول سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في مؤتمر صحافي أن الوزارة أكدت إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، مبينةً أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي.

فيروس كورونا الجديد فلسطين وزارة الصحة الفلسطينية

3

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 11:52 PM

أكدت أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي

الصحة الفلسطينية تعلن 7 إصابات بـ"كورونا" في بيت لحم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 1,087

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل أول سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في مؤتمر صحافي أن الوزارة أكدت إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، مبينةً أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد فلسطين وزارة الصحة الفلسطينية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020