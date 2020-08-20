روسيا تبدأ الاختبارات الجماعية للقاح "سبوتنك 5" المضاد لـ"كورونا"

تشمل أكثر من 40 ألف شخص

تبدأ الاختبارات الجماعية لأول لقاح روسي محتمل ضد مرض كوفيد-19 الأسبوع المقبل، وتشمل ما يزيد على 40 ألف شخص للحصول على موافقة الجهات التنظيمية المحلية، وتٌجرى تحت إشراف هيئة بحثية أجنبية، بحسب ما ذكر داعمون للمشروع، اليوم (الخميس).

وأوضح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، الذي يدعم اللقاح، في إفادة صحفية؛ أن بيانات اللقاح ستنشر في دورية أكاديمية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وهذه أول تفاصيل لشكل وحجم المرحلة الأخيرة الوشيكة من تجربة اللقاح التي قدمها مطوروه، الذين يهدفون إلى تهدئة مخاوف بعض العلماء من نقص البيانات التي قدمتها روسيا حتى الآن، وفقاً لـ"رويترز".

وأشادت السلطات والعلماء في روسيا باللقاح، الذي أطلق عليه اسم "سبوتنك 5"؛ تيمُّنًا بأول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي، واصفين إياه بأنه آمن وفعال بعد شهرين من التجارب صغيرة النطاق على البشر، والتي لم يتم إعلان نتائجها حتى الآن، لكن الخبراء الغربيين تساورهم الشكوك، ويحذرون من استخدامه قبل اجتياز جميع الاختبارات والخطوات التنظيمية المعتمدة دوليًّا.