"المرعشي" وكيلاً للتطوير والتنمية بجامعة جدة

اعتمد وزير التعليم، د. حمد آل الشيخ، قرار اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، المتضمن تكليف د. ماجد بن سعيد المرعشي وكيلاً لجامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة.

وهنأ مدير جامعة جدة، د. عدنان الحميدان، د. المرعشي خلال استقباله إياه بمكتبه اليوم (الأربعاء) متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.

فيما عبَّر د. ماجد المرعشي عن بالغ شكره وتقديره لوزير التعليم ومدير جامعة جدة على هذه الثقة، وسأل المولى -عز وجل- العون والتوفيق، وأن يقدم كل ما يسهم في تطوير العمل بالجامعة، وتحقيق أهدافها وفق الخطط والاستراتيجيات العامة.

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12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 09:07 PM

"المرعشي" وكيلاً للتطوير والتنمية بجامعة جدة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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اعتمد وزير التعليم، د. حمد آل الشيخ، قرار اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، المتضمن تكليف د. ماجد بن سعيد المرعشي وكيلاً لجامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة.

وهنأ مدير جامعة جدة، د. عدنان الحميدان، د. المرعشي خلال استقباله إياه بمكتبه اليوم (الأربعاء) متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.

فيما عبَّر د. ماجد المرعشي عن بالغ شكره وتقديره لوزير التعليم ومدير جامعة جدة على هذه الثقة، وسأل المولى -عز وجل- العون والتوفيق، وأن يقدم كل ما يسهم في تطوير العمل بالجامعة، وتحقيق أهدافها وفق الخطط والاستراتيجيات العامة.

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