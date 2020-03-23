السودان يفرض حظرًا للتجوال للحد من تفشي "كورونا"

يطبق غدًا ويمتد من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا

أفاد عضو مجلس السيادة الحاكم صديق تاور، اليوم (الاثنين)، بأن السودان سيفرض حظرًا للتجول على مستوى البلاد من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا (بالتوقيت المحلي) يوميًا ابتداءً من غدٍ؛ للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.

وبين "تاور" للتلفزيون الرسمي أن السودان سيوقف أيضًا رحلات الحافلات بين المدن والولايات بدءًا من الخميس الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وفقًا لـ"رويترز".

وأعلن السودان عن ثاني إصابة بالفيروس يوم الجمعة الماضي وأكد وفاة شخص واحد حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

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23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 10:01 PM

يطبق غدًا ويمتد من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا

السودان يفرض حظرًا للتجوال للحد من تفشي "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد عضو مجلس السيادة الحاكم صديق تاور، اليوم (الاثنين)، بأن السودان سيفرض حظرًا للتجول على مستوى البلاد من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا (بالتوقيت المحلي) يوميًا ابتداءً من غدٍ؛ للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.

وبين "تاور" للتلفزيون الرسمي أن السودان سيوقف أيضًا رحلات الحافلات بين المدن والولايات بدءًا من الخميس الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وفقًا لـ"رويترز".

وأعلن السودان عن ثاني إصابة بالفيروس يوم الجمعة الماضي وأكد وفاة شخص واحد حتى الآن.

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فيروس كورونا الجديد

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